ДТЕК приєднався до інформаційної кампанії МЗС з просування України

ДТЕК приєднався до інформаційної кампанії України на ВВС Global News до 30-річчя Незалежності України, ініційованої Міністерством закордонних справ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"30-річчя Незалежності України - це важлива подія. Відзначаючи це свято, держава і бізнес об'єднують зусилля, щоб вивести Україну і сприйняття її в світі на якісно новий рівень. Україна і український бізнес сьогодні мають свої історії успіху, про які варто розповідати голосніше" , - цитує прес-служба слова генерального директора ДТЕК Максима Тимченка.

Він підкреслив, що більше 16 років ДТЕК інвестує в енергонезалежність держави, будує нову енергетику України, впроваджує інновації та нові технології, від яких залежить декарбонізація галузі і енергобезпеку країни.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що держава і бізнес переслідують спільну мету - щоб Україна асоціювалася в світі з технологіями та інноваціями, новими економічними можливостями, перспективами вдалих інвестицій.

"Я вдячний українському бізнесу, який вже відгукнувся на наш заклик спільно втілити цей амбітний проект і запрошую інші українські компанії приєднатися до просування позитивного іміджу України в світі", - цитує прес-служба слова міністра.

Промокампанія України на ВВС триватиме до листопада. Вона розрахована на глядачів в світових фінансових і бізнес-столицях і буде запускатися під ключові економічні події світу. Цільова аудиторія кампанії - міжнародний бізнес, потенційні інвестори, підприємці, власники міжнародних технологічних і фінансових корпорацій.