ДТЭК присоединился к глобальной платформе ВЭФ по борьбе с коронавирусом

Иллюстративное фото (dtek.com)

Цель платформы ВЭФ - объединить усилия в борьбе с коронавирусом

ДТЭК присоединился к новой глобальной платформе действий по борьбе с коронавирусом COVID-19, созданной Всемирным экономическим форумом при поддержке Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Как сообщают в компании, цель платформы ВЭФ - объединить усилия в борьбе с коронавирусом, который несет угрозу для жизни и здоровья людей, а также для экономики многих стран.

"Платформа ВЭФ обеспечит непрерывный доступ компаний-членов ВЭФ к надежной информации и анализу для оптимальных решений по предотвращению распространения вируса и устранению негативных последствий", - говорится в заявлении.

В то же время, платформа СOVID-19 будет сосредоточена на трех задачах:

Мобилизация мирового сообщества для коллективных действий.

Защита среды обитания человека и непрерывности бизнес-процессов.

Максимальное сотрудничество и поддержка бизнеса в борьбе с COVID-19.

"Только скоординированные действия и международное сотрудничество могут снизить риск в условиях чрезвычайной ситуации. Мы живем в мире, когда локальная проблема приобрела глобальные масштабы. Решить поставленные задачи мировое бизнес-сообщество сможет только объединив усилия, действуя открыто и системно", - отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Сообщается, что ДТЭК обеспокоен распространением COVID-19, и в таких условиях стремится обеспечить непрерывность бизнес-процессов компаний группы.

"Понимая ответственность за поставку жизненно-важного ресурса - тепла и света - ДТЭК создал штаб для управления ситуацией на предприятиях и эффективного оперативного реагирования в регионах присутствия бизнеса", - добавили в компании.

Как ранее писало РБК-Украина, ДТЭК победил в двух номинациях рейтинга качества управления репутацией. Компания третий год подряд занимает лидирующие позиции в данном рейтинге.