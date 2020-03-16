ДТЕК приєднався до глобальної платформи ВЕФ для боротьби з коронавірусом

Ілюстративне фото (dtek.com)

Мета платформи ВЕФ - об'єднати зусилля в боротьбі з коронавірусом

ДТЕК приєднався до нової глобальної платформи дій по боротьбі з коронавірусом COVID-19, створеної Всесвітнім економічним форумом за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Як повідомляють в компанії, мета платформи ВЕФ - об'єднати зусилля в боротьбі з коронавірусом, який несе загрозу для життя і здоров'я людей, а також для економіки багатьох країн.

"Платформа ВЕФ забезпечить безперервний доступ компаній-членів ВЕФ до надійної інформації та аналізу для оптимальних рішень щодо запобігання розповсюдження вірусу та усунення негативних наслідків", - йдеться в заяві.

Водночас, платформа СOVID-19 буде зосереджена на трьох завданнях:

Мобілізація світового співтовариства для колективних дій.

Захист середовища проживання людини та безперервності бізнес-процесів.

Максимальне співробітництво і підтримка бізнесу у боротьбі з COVID-19.

"Тільки скоординовані дії та міжнародне співробітництво можуть знизити ризик в умовах надзвичайної ситуації. Ми живемо у світі, коли локальна проблема набула глобальних масштабів. Вирішити поставлені завдання світова бізнес-спільнота зможе тільки об'єднавши зусилля, діючи відкрито і системно", - зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко.

Повідомляється, що ДТЕК стурбований поширенням COVID-19, і в таких умовах прагне забезпечити безперервність бізнес-процесів компаній групи.

"Розуміючи відповідальність за поставку життєво-важливого ресурсу - тепла і світла - ДТЕК створив штаб для керування ситуацією на підприємствах та ефективного оперативного реагування в регіонах присутності бізнесу", - додали в компанії.

Як раніше писало РБК-Украина, ДТЕК переміг у двох номінаціях рейтингу якості управління репутацією. Компанія третій рік поспіль займає лідируючі позиції в цьому рейтингу.