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ДТЕК працює над зменшенням тривалості планових відключень світла: деталі

Фото: ДТЕК працює над зменшенням тривалості планових відключень світла (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Фахівці ДТЕК працюють над тим, щоб планові відключення електроенергії тривали не більше ніж 1-2 години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука в ефірі телемарафону.

"Якщо ви хочете запитати, чи зменшиться рівень аварійних відключень? Так, він зменшиться. Чи будуть планові відключення? Швидше за все, планові відключення будуть. Наше завдання - зменшити ці планові відключення, щоб вони були не 4-6 годин, а два чи один. Або взагалі в якісь дні не було - на вихідних чи вночі. Над цим зараз працюємо", - зазначив Сахарук.

Нагадаємо, раніше виконавчий директор ДТЕК заявляв , що в результаті ударів окупантів було знищено приблизно десяту частину енергетичної інфраструктури України.

Також ми писали, що, за словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, у нашій країні можуть запроваджувати відключення електроенергії частіше, якщо російські окупанти продовжать обстрілювати інфраструктуру.

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ДТЕКвимкнення світлаЕлектроенергіяВійна Росії проти України