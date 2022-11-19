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ДТЭК работает над уменьшением длительности плановых отключений света: детали

Фото: ДТЭК работает над уменьшением длительности плановых отключений света (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Специалисты ДТЭК работают над тем, чтобы плановые отключения электроэнергии длились не больше 1-2 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука в эфире телемарафона.

"Если вы хотите спросить, уменьшится ли уровень аварийных отключений? Да, он уменьшится. Будут ли плановые отключения? Скорее всего, плановые отключения будут. Наша задача - уменьшить эти плановые отключения, чтобы они были не 4-6 часов, а два или один. Или вообще в какие-то дни не было - на выходных или ночью. Над этим сейчас работаем", - отметил Сахарук.

Напомним, ранее исполнительный директор ДТЭК заявлял, что в результате ударов оккупантов была уничтожена примерно десятая часть энергетической инфраструктуры Украины.

Также мы писали, что, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в нашей стране могут вводить отключение электроэнергии чаще, если российские оккупанты продолжат обстреливать инфраструктуру.

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