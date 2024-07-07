У ДТЕК пояснили, чому на вихідних було менше відключень світла

Нагадаємо, що 7 липня за вказівкою "Укренерго" відключення електроенергії в Україні було скасовано з 07:00 до 17:00.

Раніше РБК-Україна повідомляло, як зменшити тривогу у дитини через відключення світла.

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