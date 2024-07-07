В ДТЭК объяснили, почему на выходных было меньше отключений света

Напомним, что 7 июля по указанию "Укрэнерго" отключение электроэнергии в Украине было отменено с 07:00 до 17:00.

Ранее РБК-Украина сообщало, как уменьшить тревогу у ребенка из-за отключения света.

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