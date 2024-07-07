Додали ще годину. Графіків відключення світла не буде до 17:00
Графіки відключення світла в Україні не застосовуватимуться ще довше, ніж планувалося напередодні. Таким чином, сьогодні скасування графіків продовжили на дві години.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДТЕК.
"За новою вказівкою "Укренерго" відключення скасовано до 17:00", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що на 7 липня прогнозувалося, що обмежень не буде з 07:00 до 15:00. При цьому попереджали, що з 15:00 до опівночі застосовуватимуться дві черги відключень одночасно. Без обмежень об'єктів критичної інфраструктури.
Схожа ситуація спостерігалася напередодні, коли графіки тимчасово скасовували у зв'язку зі зниженим споживанням у вихідний день та збільшення генерації на сонячних електростанціях.
Сьогодні ближче до 15:00 стало відомо, що графіків не буде до 16:00. Але тепер енергетики додали ще одну годину зі світлом.
День зі світлом
З 9 по 24 липня в Україні почнуть вимірювати фактичне споживання у кожній області. Це означає, що протягом двох тижнів у кожному регіоні буде один день без вимкнень. За умови, що не буде нових російських ударів по енергетиці.
Орієнтовний графік по регіонах:
- 9 липня - Дніпропетровська область
- 10 липня - Київ
- 11 липня - Київська, Хмельницька області
- 12 липня - Донецька, Чернігівська, Одеська області
- 16 липня - Запорізька, Вінницька, Рівненська області
- 18 липня - Волинська, Львівська, Чернівецька області
- 19 липня - Тернопільська, Полтавська, Херсонська, Закарпатська області
- 23 липня - Черкаська, Харківська, Миколаївська області
- 24 липня - Житомирська, Івано-Франківська, Сумська, Кіровоградська області
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