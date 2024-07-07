У ДТЕК пояснили, чому на вихідних було менше відключень світла

У вихідні, 6 та 7 липня, в Україні було менше відключень світла. Це пов'язано з тим, що впало споживання, а сонячні станції працюють на повну потужність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарова в ефірі телемарафону.

"І вчора, і сьогодні вдалося забезпечити дещо комфортнішу ситуацію не тільки через те, що впало споживання, а й тому, що сонячна електроенергія дає це зробити. День сонячний, тому сонячні станції працюють на повну потужність. Це дає можливість не вимикати світло", - заявив Дмитро Сахарук на марафоні.

Нагадаємо, що 7 липня за вказівкою "Укренерго" відключення електроенергії в Україні було скасовано з 07:00 до 17:00.

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