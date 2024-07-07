В ДТЭК объяснили, почему на выходных было меньше отключений света

На выходных, 6 и 7 июля, в Украине было меньше отключений света. Это связано со снизилось потребление, а солнечные станции работают на полную мощность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарова в эфире телемарафона.

"И вчера, и сегодня удалось обеспечить несколько более комфортную ситуацию не только из-за упавшего потребления, но и потому, что солнечная электроэнергия дает это сделать. День солнечный, поэтому солнечные станции работают на полную мощность. Это дает возможность не выключать свет", – заявил Дмитрий Сахарук на марафоне.

Напомним, что 7 июля по указанию "Укрэнерго" отключение электроэнергии в Украине было отменено с 07:00 до 17:00.

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