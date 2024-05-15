У ДТЕК пояснили, чому при відключеннях світла у Києві не працюють графіки

Як зазначається, причина відключення світла у Києві та по всій Україні - збільшення дефіциту електроенергії через зростання споживання. Своєю чергою причиною зростання використання світла є похолодання на тлі наслідків російських обстрілів.

У Києві зранку 15 травня були введені екстрені відключення світла. За таких умов графіки відключення світла не працюють.

"Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень, графіки, які розміщенні на сайті, - не діють", - йшлося у повідомленні.