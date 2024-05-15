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У ДТЕК пояснили, чому при відключеннях світла у Києві не працюють графіки

Фото: у Києві при екстрених відключеннях не працюють графіки (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Києві знову почалися відключення світла. При цьому звичні графіки відключення не працюють, оскільки обмеження екстрені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК Київські електромережі у Facebook.

Як зазначається, причина відключення світла у Києві та по всій Україні - збільшення дефіциту електроенергії через зростання споживання. Своєю чергою причиною зростання використання світла є похолодання на тлі наслідків російських обстрілів.

У Києві зранку 15 травня були введені екстрені відключення світла. За таких умов графіки відключення світла не працюють.

"Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень, графіки, які розміщенні на сайті, - не діють", - йшлося у повідомленні.

 

Відключення світла в Україні

Сьогодні зранку, 15 травня, в Україні ввели екстрені відключення світла. Вони діяли з 6:40 до 09:00. Але при відключеннях не обмежувалися об'єкти критичної інфраструктури.

Також сьогодні протягом доби будуть діяти обмеження для бізнесу та промисловості.

Варто зазначити, що попри те, що у Києві та низці областей вже скасували екстрені відключення світла, українців просять заощадливо споживати електроенергію.

Раніше РБК-Україна пояснювало, як не залишитися без зв'язку та інтернету під час блекаутів. Читайте про це у нашому матеріалі.

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ДТЕККиївенергетикиЕлектроенергіяВідключеня світла