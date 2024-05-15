По всій Україні аварійні відключення світла: скільки триватимуть

У всіх українських областях сьогодні, 15 травня, вводяться аварійні відключення для промислових та побутових споживачів електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

Як заявили у відомстві, контрольовані графіки відключення будуть застосоваі з 6:40 до 09:00. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

"Причина - збільшення дефіциту електроенергії внаслідок зростання споживання через похолодання на тлі наслідків російських обстрілів", - пояснили в "Укренерго".

Також сьогодні з 00:00 до 24:00 для промислових споживачів будуть діяти графіки обмеження потужності.

Відключення світла в Україні

Напередодні ввечері по всій території України було запроваджено аварійні відключення світла. Як пізніше пояснив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, це пов'язано з похолоданням і тим, що українці почали використовувати обігрівачі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.