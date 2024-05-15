В ДТЭК объяснили, почему при отключениях света в Киеве не работают графики

Как отмечается, причина отключения света в Киеве и по всей Украине - увеличение дефицита электроэнергии из-за роста потребления. В свою очередь причиной роста использования света является похолодание на фоне последствий российских обстрелов.

В Киеве с утра 15 мая были введены экстренные отключения света. В таких условиях графики отключения света не работают.

"Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики, размещенные на сайте, - не действуют", - говорилось в сообщении.