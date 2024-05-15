В ДТЭК объяснили, почему при отключениях света в Киеве не работают графики

В Киеве снова начались отключения света. При этом привычные графики отключения не работают, поскольку ограничения экстренные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК Киевские электросети в Facebook.
Как отмечается, причина отключения света в Киеве и по всей Украине - увеличение дефицита электроэнергии из-за роста потребления. В свою очередь причиной роста использования света является похолодание на фоне последствий российских обстрелов.
В Киеве с утра 15 мая были введены экстренные отключения света. В таких условиях графики отключения света не работают.
"Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики, размещенные на сайте, - не действуют", - говорилось в сообщении.
Сегодня утром, 15 мая, в Украине были введены экстренные отключения света. Они действовали с 6:40 до 09:00. Но при отключениях не ограничивались объекты критической инфраструктуры.
Также сегодня в течение суток будут действовать ограничения для бизнеса и промышленности.
Стоит отметить, что, несмотря на то, что в Киеве и ряде областей уже отменили экстренные отключения света, украинцев просят экономно потреблять электроэнергию.
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