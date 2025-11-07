ДТЕК повернув світло 170 тисячам родин Дніпропетровщини після атаки дронами

"Енергетики ДТЕК повернули світло у домівки майже 170 тисяч родин у Павлоградському та Синельниківському районі після вчорашніх масованих атак ворога. В результаті відновлювальних робіт за минулу добу заживили повністю або частково 373 населених пункти Дніпропетровщини, що залишалися без світла внаслідок російських ударів", - йдеться в повідомленні компанії.

Зазначається, що енергетики безперервно працювали одразу після того, як отримали дозвіл від військових та ДСНС.

Наразі електропостачання повернули всій критичній інфраструктурі та більшості споживачів.