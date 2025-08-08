ДТЕК повернув світло 170 тисячам родин, що були без електрики через негоду

Зазначається, що 6 серпня Київську область накрили грози і зливи, а сильний вітер спричинив аварійні відключення світла.

"За дві доби нам вдалося: полагодити 210 повітряних ліній, заживити 4892 трансформаторні підстанції та повернути світло для 170 000 родин Київської області", - розповіли в ДТЕК.

В компанії наголосили, що відновлювальні роботи все ще тривають і енергетики продовжують працювати над точковими заявками.