Економіка

ДТЕК повернув світло 170 тисячам родин, що були без електрики через негоду

Фото: ДТЕК повернув світло 170 тисячам родин, які залишились без світла через негоду (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

У Київській області енергетики компанії ДТЕК повернули світло 170 тисячам родин. Їх оселі були знеструмлені через негоду.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Зазначається, що 6 серпня Київську область накрили грози і зливи, а сильний вітер спричинив аварійні відключення світла.

"За дві доби нам вдалося: полагодити 210 повітряних ліній, заживити 4892 трансформаторні підстанції та повернути світло для 170 000 родин Київської області", - розповіли в ДТЕК.

В компанії наголосили, що відновлювальні роботи все ще тривають і енергетики продовжують працювати над точковими заявками.

Нагадаємо, у першому півріччі 2025 року енергетики ДТЕК Ріната Ахметова полагодили 1 441 енергообʼєкт електромереж.

Додамо, що у червні енергетикам ДТЕК Ріната Ахметова вдалося відновити електропостачання у 443 тисячах домівок, що знеструмлювалися через обстріли в Донецькій, Дніпропетровській, Одеській, Київській областях та Києві.

А протягом липня енергетики компанії ДТЕК повернули світло в домівки понад 650 тисяч родин Донеччини та Дніпропетровщини, що були без електроенергії внаслідок ворожих атак.

