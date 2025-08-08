ДТЭК вернул свет 170 тысячам семей, которые были без электричества из-за непогоды

Напомним, в первом полугодии 2025 года энергетики ДТЭК Рината Ахметова починили 1 441 энергообъект электросетей.

Добавим, что в июне энергетикам ДТЭК Рината Ахметова удалось восстановить электроснабжение в 443 тысячах домов, которые обесточивались из-за обстрелов в Донецкой, Днепропетровской, Одесской, Одесской, Киевской областях и Киеве.

А в течение июля энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома более 650 тысяч семей Донецкой и Днепропетровской областей, которые были без электроэнергии в результате вражеских атак.