За шість місяців ДТЕК полагодив майже півтори тисячі енергообʼєктів електромереж
За півроку енергетики ДТЕК відремонтували 1441 енергообʼєктів мереж, що були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
"У першому півріччі 2025 року енергетики "ДТЕК Мережі" відремонтували 1441 енергооб’єкт, який був пошкоджений внаслідок бойових дій. Ці показники майже дорівнюють обсягу всієї відновленої енергоінфраструктури операторів системи розподілу в 2024 році - 1503 об’єкти", - йдеться в ньому.
Зазначається, що з січня по червень 2025 року енергетикам ДТЕК вдалось відремонтувати загалом 1298 ліній електропередачі протяжністю понад 3,3 тис. км та 143 підстанцій і трансформаторних, розподільчих пунктів після ворожих атак столиці, Київщини, Одещини, Дніпропетровщини та Донеччини.
В ДТЕК наголосили, що ремонтні бригади приступають до робіт, щойно отримують дозвіл від військових і ДСНС. Наразі 98% від усіх енергооб’єктів, які зазнали руйнувань внаслідок бойових дій з 24 лютого 2022 року, відновлені. Інші 2% поки неможливо відремонтувати через безпекову ситуацію та відсутність необхідного обладнання.
Нагадаємо, протягом липня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки понад 650 тисяч родин Донеччини та Дніпропетровщини, що були без електроенергії внаслідок ворожих атак.
Додамо, що минулого тижня енергетикам компанії ДТЕК вдалося повернути світло 145 тисячам сімей. Мова про 119 населених пунктів Дніпропетровської, Донецької та Одеської областей після атак.