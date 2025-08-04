За шість місяців ДТЕК полагодив майже півтори тисячі енергообʼєктів електромереж

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДТЕК .

"У першому півріччі 2025 року енергетики "ДТЕК Мережі" відремонтували 1441 енергооб’єкт, який був пошкоджений внаслідок бойових дій. Ці показники майже дорівнюють обсягу всієї відновленої енергоінфраструктури операторів системи розподілу в 2024 році - 1503 об’єкти", - йдеться в ньому.

Зазначається, що з січня по червень 2025 року енергетикам ДТЕК вдалось відремонтувати загалом 1298 ліній електропередачі протяжністю понад 3,3 тис. км та 143 підстанцій і трансформаторних, розподільчих пунктів після ворожих атак столиці, Київщини, Одещини, Дніпропетровщини та Донеччини.

В ДТЕК наголосили, що ремонтні бригади приступають до робіт, щойно отримують дозвіл від військових і ДСНС. Наразі 98% від усіх енергооб’єктів, які зазнали руйнувань внаслідок бойових дій з 24 лютого 2022 року, відновлені. Інші 2% поки неможливо відремонтувати через безпекову ситуацію та відсутність необхідного обладнання.

