Головна » Бізнес » Енергетика

ДТЕК повернув світло 160 тисячам родин Одещини після стихійного лиха

Україна, Субота 04 жовтня 2025 13:25
ДТЕК повернув світло 160 тисячам родин Одещини після стихійного лиха Фото: ДТЕК повернув світло 160 тисячам родин Одещини після стихійного лиха (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Енергетики компанії ДТЕК повернули світло в домівки 160 тисяч родин Одещини, що були без електрики через стихійне лихо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Так, енергетики ДТЕК "Одеські електромережі" усунули всі основні пошкодження на енергетичних обʼєктах після підтоплення через зливу 30 вересня.

"Це дало змогу повернули світло для 160 тисяч родин в 274 населених пунктах", - йдеться в ньому.

Зазначається, що 4 жовтня також очікується дощ та штормові пориви вітру, тому ремонтні бригади продовжать працювати в посиленому режимі.

Злива в Одесі

Нагадаємо, 30 вересня в Одесі почалась злива. У місті менш ніж за добу випала 1,5-місячна норма опадів. Станом на вечір 1 жовтня було відомо про 10 загиблих в Одесі внаслідок потопу через зливу.

Через негоду в містіі була скликана комісія ТЕБ та НС. Вона визначила райони та вулиці, які перебувають під загрозою затоплення в Одесі в разі сильних злив.

Енергетики ДТЕК Одеса
