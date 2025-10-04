ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

ДТЭК вернул свет 160 тысячам семей Одесской области после стихийного бедствия

Украина, Суббота 04 октября 2025 13:25
ДТЭК вернул свет 160 тысячам семей Одесской области после стихийного бедствия Фото: ДТЭК вернул свет 160 тысячам семей Одесской области после стихийного бедствия (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома 160 тысяч семей Одесской области, которые были без электричества из-за стихийного бедствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Так, энергетики ДТЭК "Одесские электросети" устранили все основные повреждения на энергетических объектах после подтопления из-за ливня 30 сентября.

"Это позволило вернули свет для 160 тысяч семей в 274 населенных пунктах", - говорится в нем.

Отмечается, что 4 октября также ожидается дождь и штормовые порывы ветра, поэтому ремонтные бригады продолжат работать в усиленном режиме.

Ливень в Одессе

Напомним, 30 сентября в Одессе начался ливень. В городе менее чем за сутки выпала 1,5-месячная норма осадков. По состоянию на вечер 1 октября было известно о 10 погибших в Одессе в результате потопа из-за ливня.

Из-за непогоды в городе была созвана комиссия ТЭБ и ЧС. Она определила районы и улицы, которые находятся под угрозой затопления в Одессе в случае сильных ливней.

