ДТЭК вернул свет 160 тысячам семей Одесской области после стихийного бедствия

Энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома 160 тысяч семей Одесской области, которые были без электричества из-за стихийного бедствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

Так, энергетики ДТЭК "Одесские электросети" устранили все основные повреждения на энергетических объектах после подтопления из-за ливня 30 сентября.

"Это позволило вернули свет для 160 тысяч семей в 274 населенных пунктах", - говорится в нем.

Отмечается, что 4 октября также ожидается дождь и штормовые порывы ветра, поэтому ремонтные бригады продолжат работать в усиленном режиме.