ДТЕК показав наслідки масштабного удару РФ по трьох ТЕС

Нагадаємо, що вніч на 2 листопада РФ атакувала об'єкт енергетики на Одещині, внаслідок чого обладнання зазнало пошкоджень.

Крім того, в Україні нерідко застосовуються мережеві обмеження та екстрені заходи.

Як пояснювали в компанії, екстрені відключення світла можуть часто вводити та скасовувати через постійні російські атаки на енергосистему, адже обстановка з генерацією та споживанням може змінюватися кілька разів на годину.