UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

ДТЕК показав наслідки масштабного удару РФ по трьох ТЕС

22:20 04.11.2026 Ср
1 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: три теплоелектростанції ДТЕК припинили роботу після обстрілів (t.me/dtek_ua)

Через масовану повітряну атаку з боку Росії три теплоелектростанції компанії ДТЕК зазнали масштабних руйнувань і повністю припинили генерацію електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DTEK.

У ніч та вранці 3 листопада росіяни здійснили черговий масований удар по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Під прицілом ворога опинилися одразу три ТЕС компанії ДТЕК, які обстріляли десятками ракет та ударних дронів.

Внаслідок атаки станції зазнали серйозних пошкоджень та зупинили свою роботу.

За даними компанії, відновлювальні роботи розпочнуться одразу після того, як це дозволить безпекова ситуація.

Наразі енергетики оцінюють масштаби пошкоджень для ліквідації наслідків обстрілу.

Нагадаємо, що вніч на 2 листопада РФ атакувала об'єкт енергетики на Одещині, внаслідок чого обладнання зазнало пошкоджень.

Крім того, в Україні нерідко застосовуються мережеві обмеження та екстрені заходи.

Як пояснювали в компанії, екстрені відключення світла можуть часто вводити та скасовувати через постійні російські атаки на енергосистему, адже обстановка з генерацією та споживанням може змінюватися кілька разів на годину.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ДТЕКВійна в УкраїніЕнергетикиГрафіки відключення світлаРосійська ФедераціяАтака дронівРакетна атака