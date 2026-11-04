ДТЭК показал последствия масштабного удара РФ по трем ТЭС

Из-за массированной воздушной атаки со стороны России три теплоэлектростанции компании ДТЭК потерпели масштабные разрушения и полностью прекратили генерацию электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DTEK.
В ночь и утром 3 ноября россияне нанесли очередной массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры.
Под прицелом врага оказались сразу три ТЭС компании ДТЭК, обстрелявших десятками ракет и ударных дронов.
В результате атаки станции получили серьезные повреждения и остановили свою работу.
По данным компании, восстановительные работы начнутся сразу после того, как это позволит ситуация безопасности.
В настоящее время энергетики оценивают масштабы повреждений для ликвидации последствий обстрелов.
Напомним, что ночью на 2 ноября РФ атаковала объект энергетики в Одесской области, в результате чего оборудование получило повреждения.
Кроме того, в Украине часто применяются сетевые ограничения и экстренные меры.
Как объясняли в компании, экстренные отключения света могут часто вводить и отменять из-за постоянных российских атак на энергосистему, ведь обстановка с генерацией и потреблением может изменяться несколько раз в час.