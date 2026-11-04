RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

ДТЭК показал последствия масштабного удара РФ по трем ТЭС

22:20 04.11.2026 Ср
1 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: три теплоэлектростанции ДТЭК прекратили работу после обстрелов (t.me/dtek_ru)

Из-за массированной воздушной атаки со стороны России три теплоэлектростанции компании ДТЭК потерпели масштабные разрушения и полностью прекратили генерацию электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DTEK.

В ночь и утром 3 ноября россияне нанесли очередной массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры.

Под прицелом врага оказались сразу три ТЭС компании ДТЭК, обстрелявших десятками ракет и ударных дронов.

В результате атаки станции получили серьезные повреждения и остановили свою работу.

По данным компании, восстановительные работы начнутся сразу после того, как это позволит ситуация безопасности.

В настоящее время энергетики оценивают масштабы повреждений для ликвидации последствий обстрелов.

Напомним, что ночью на 2 ноября РФ атаковала объект энергетики в Одесской области, в результате чего оборудование получило повреждения.

Кроме того, в Украине часто применяются сетевые ограничения и экстренные меры.

Как объясняли в компании, экстренные отключения света могут часто вводить и отменять из-за постоянных российских атак на энергосистему, ведь обстановка с генерацией и потреблением может изменяться несколько раз в час.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ДТЭКВойна в УкраинеЭнергетикиГрафики отключения светаРоссийская ФедерацияАтака дроновРакетная атака