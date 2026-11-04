ДТЭК показал последствия масштабного удара РФ по трем ТЭС

Напомним, что ночью на 2 ноября РФ атаковала объект энергетики в Одесской области, в результате чего оборудование получило повреждения.

Кроме того, в Украине часто применяются сетевые ограничения и экстренные меры.

Как объясняли в компании, экстренные отключения света могут часто вводить и отменять из-за постоянных российских атак на энергосистему, ведь обстановка с генерацией и потреблением может изменяться несколько раз в час.