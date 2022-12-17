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У ДТЕК показали, як виглядають енергетичні об'єкти після вчорашньої атаки росіян (відео)

Фото: співробітники ДТЕК продовжують відновлювальні роботи на енергооб'єктах після ракетної атаки 16 грудня (ілюстрація / Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У компанії ДТЕК показали пошкоджений об'єкт енергетики, який зазнав ракетної атаки російських військ 16 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram компанії.

"Зараз із обладнанням працюють наші енергетики, намагаючись відремонтувати його, де це можливо", - йдеться у повідомленні компанії.

Там наголосили, що саме цей об'єкт частково відновлюється після серії ракетних атак. Однак повністю він зможе заробити лише після завершення війни.

Нагадаємо, другого дня після дев'ятої масованої ракетної атаки російських окупантів дефіцит електроенергії в українській системі все ще залишається значним. В усіх регіонах діють відключення світла.

Наприклад, у Київській області близько 50% регіону залишається без світла. У цьому відновлювальний процес ускладнює погода.

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