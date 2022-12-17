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В ДТЭК показали, как выглядят энергетические объекты после вчерашней атаки россиян (видео)

Фото: сотрудники ДТЭК продолжают восстановительные работы на энергообъектах после ракетной атаки 16 декабря (иллюстрация / Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В компании ДТЭК показали поврежденный объект энергетики, который подвергся ракетной атаке российских войск 16 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram компании.

"Сейчас с оборудованием работают наши энергетики, пытаясь отремонтировать его, где это возможно", - говорится в сообщении компании.

Там отметили, что именно этот объект отчасти восстанавливается после серии ракетных атак. Однако полностью он сможет заработать только после завершения войны.

Напомним, на второй день после девятой массированной ракетной атаки российских оккупантов дефицит электроэнергии в украинской системе все еще остается значительным. Во всех регионах действуют отключения света.

Например, в Киевской области около 50% региона остается без света. При этом восстановительный процес усложняет погода.

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ДТЭКЭлектроэнергияракетный удар