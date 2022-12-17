В ДТЭК показали, как выглядят энергетические объекты после вчерашней атаки россиян (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram компании.

"Сейчас с оборудованием работают наши энергетики, пытаясь отремонтировать его, где это возможно", - говорится в сообщении компании.

Там отметили, что именно этот объект отчасти восстанавливается после серии ракетных атак. Однако полностью он сможет заработать только после завершения войны.