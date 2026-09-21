ДТЕК поділився досвідом створення умов для роботи ветеранів та людей з інвалідністю

Бізнесу важливо не лише адаптувати робочі місця для ветеранів та людей з інвалідністю, а ще на етапі їх створення враховувати можливі фізичні та ментальні бар’єри.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директорки Д.СЕРВІС Тетяни Шишлової за підсумками третього форуму "Моя безбар’єрність. Вивчені уроки".
Під час панельної дискусії вона виділила три ключові принципи безбар’єрності для бізнесу:
"Фізично доступний простір ще не гарантує комфорт. Наступний рівень для бізнесу значно складніший: як зробити середовище доступним ментально, щоб воно не травмувало людину і не змушувало її щоразу пояснювати, чому їй потрібні інші умови?" - зазначила Шишлова.
Тетяна Шишлова на третьому форумі "Моя безбар’єрність. Вивчені уроки" (фото: прес-служба)
Вона також розповіла про досвід ДТЕК у працевлаштуванні ветеранів та людей з інвалідністю за допомогою інструменту підбору посад "МОЖУ". Розробка допомагає зіставити функціональні можливості людини з реальними умовами робочого місця, а також врахувати її досвід і професійні навички.
За словами Шишлової, сьогодні ДТЕК застосовує цей підхід у своїх компаніях та ділиться напрацьованим досвідом із бізнес-спільнотою.
"Інклюзивність насправді починається значно раніше за пандус чи адаптоване робоче місце. Вона починається в момент, коли ми допускаємо, що наш власний досвід не є універсальним", - підсумувала Шишлова.
Раніше ми вже писали, що ДТЕК Ріната Ахметова визнали компанією з найкращою програмою підтримки ветеранів.
Нагадаємо, ДТЕК Ріната Ахметова реалізує комплексну програму підтримки ветеранів "ПроВетеран", яка охоплює психологічну та медичну допомогу, адаптацію робочих місць, навчання, перекваліфікацію та супровід після повернення до роботи.
Додамо, що ще в 2024 році ДТЕК переміг у номінації "Підтримка ветеранів" в рамках конкурсу соціальних проектів "Відповідальна країна". Зокрема, компанія ДТЕК впроваджує комплексний підхід до адаптації ветеранів при поверненні на робочі місця.