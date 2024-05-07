ДТЕК очолив рейтинг компаній, які підтримують ветеранів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рейтинг ММR .

За результатами конкурсу, компанію визнано такою, що створює ініціативи, які допомагають ветеранам повернутися до цивільного життя та працевлаштуватися.

Зазначається, що ДТЕК почав запроваджувати заходи з підтримки ветеранів з 2014 року, коли було мобілізовано перших співробітників. За 10 років в компанії побудували цілу культуру підтримки, в якій головним принципом є – нічого для ветеранів без ветеранів.

Наголошується, що в ДТЕК програма підтримки ветеранів крім іншого передбачає надання психологічної підтримки та особистого помічника, а також допомогу у перекваліфікації.

Раніше повідомлялось, що в ДТЕК створили окрему страхову програму для ветеранів "Ветеран+". В ній збільшено пакет медичних послуг для ветеранів, який значно розширює можливості страхового полісу порівняно із стандартним наповненням.

В програмі збільшено річну страхову суму на додаткове покриття діагностики, реабілітації та медикаментів. Також передбачене лікування хронічних хвороб або інших специфічних потреб.