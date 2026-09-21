ДТЭК поделился опытом создания условий для работы ветеранов и людей с инвалидностью

В ходе панельной дискуссии она выделила три ключевых принципа безбарьерности для бизнеса:

учитывать инклюзивность еще на этапе создания пространств и рабочих мест;

обеспечивать не только физическую, но и ментальную доступность;

помнить, что эффективные решения не всегда требуют значительных затрат.

"Физически доступное пространство еще не гарантирует комфорт. Следующий уровень для бизнеса значительно сложнее: как сделать среду доступной ментально, чтобы она не травмировала человека и не заставляла его каждый раз объяснять, почему ему нужны другие условия?" – отметила Шишлова.

Татьяна Шишлова на третьем форуме "Моя безбарьерность. Изученные уроки" (фото: пресс-служба)

Она также рассказала об опыте ДТЭК в трудоустройстве ветеранов и людей с инвалидностью с помощью инструмента подбора должностей "МОЖУ". Разработка помогает сопоставить функциональные возможности человека с реальными условиями рабочего места, а также учесть его опыт и профессиональные навыки.

По словам Шишловой, сегодня ДТЭК применяет этот подход в своих компаниях и делится наработанным опытом с бизнес-сообществом.

"Инклюзивность на самом деле начинается значительно раньше пандуса или адаптированного рабочего места. Она начинается в момент, когда мы допускаем, что наш собственный опыт не является универсальным", - подытожила Шишлова.