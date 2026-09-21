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ДТЭК поделился опытом создания условий для работы ветеранов и людей с инвалидностью

17:27 21.09.2026 Пн
2 мин
aimg Сергей Новиков
Директор Д.СЕРВИС Татьяна Шишлова (фото: пресс-служба)

Бизнесу важно не только адаптировать рабочие места для ветеранов и людей с инвалидностью, но и на этапе их создания учитывать возможные физические и ментальные барьеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора Д.СЕРВИС Татьяны Шишловой по итогам третьего форума "Моя безбарьерность. Изученные уроки".

В ходе панельной дискуссии она выделила три ключевых принципа безбарьерности для бизнеса:

  • учитывать инклюзивность еще на этапе создания пространств и рабочих мест;
  • обеспечивать не только физическую, но и ментальную доступность;
  • помнить, что эффективные решения не всегда требуют значительных затрат.

"Физически доступное пространство еще не гарантирует комфорт. Следующий уровень для бизнеса значительно сложнее: как сделать среду доступной ментально, чтобы она не травмировала человека и не заставляла его каждый раз объяснять, почему ему нужны другие условия?" – отметила Шишлова.

Татьяна Шишлова на третьем форуме "Моя безбарьерность. Изученные уроки" (фото: пресс-служба)

Она также рассказала об опыте ДТЭК в трудоустройстве ветеранов и людей с инвалидностью с помощью инструмента подбора должностей "МОЖУ". Разработка помогает сопоставить функциональные возможности человека с реальными условиями рабочего места, а также учесть его опыт и профессиональные навыки.

По словам Шишловой, сегодня ДТЭК применяет этот подход в своих компаниях и делится наработанным опытом с бизнес-сообществом.

"Инклюзивность на самом деле начинается значительно раньше пандуса или адаптированного рабочего места. Она начинается в момент, когда мы допускаем, что наш собственный опыт не является универсальным", - подытожила Шишлова.

Ветеранская политика компании ДТЭК

Ранее мы уже писали, что ДТЭК Рината Ахметова признали компанией с лучшей программой поддержки ветеранов.

Напомним, ДТЭК Рината Ахметова реализует комплексную программу поддержки ветеранов "ПроВетеран", охватывающую психологическую и медицинскую помощь, адаптацию рабочих мест, обучение, переквалификацию и сопровождение после возвращения к работе.

Добавим, что еще в 2024 году ДТЭК победил в номинации "Поддержка ветеранов" в рамках конкурса социальных проектов "Ответственная страна". В частности, компания ДТЭК внедряет комплексный подход к адаптации ветеранов при возвращении на рабочие места.

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