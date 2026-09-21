ДТЕК поділився досвідом створення умов для роботи ветеранів та людей з інвалідністю

Бізнесу важливо не лише адаптувати робочі місця для ветеранів та людей з інвалідністю, а ще на етапі їх створення враховувати можливі фізичні та ментальні бар’єри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директорки Д.СЕРВІС Тетяни Шишлової за підсумками третього форуму "Моя безбар’єрність. Вивчені уроки".

Під час панельної дискусії вона виділила три ключові принципи безбар’єрності для бізнесу:

враховувати інклюзивність ще на етапі створення просторів і робочих місць;

забезпечувати не лише фізичну, а й ментальну доступність;

пам’ятати, що ефективні рішення не завжди потребують значних витрат.

"Фізично доступний простір ще не гарантує комфорт. Наступний рівень для бізнесу значно складніший: як зробити середовище доступним ментально, щоб воно не травмувало людину і не змушувало її щоразу пояснювати, чому їй потрібні інші умови?" - зазначила Шишлова.

Тетяна Шишлова на третьому форумі "Моя безбар’єрність. Вивчені уроки" (фото: прес-служба)

Вона також розповіла про досвід ДТЕК у працевлаштуванні ветеранів та людей з інвалідністю за допомогою інструменту підбору посад "МОЖУ". Розробка допомагає зіставити функціональні можливості людини з реальними умовами робочого місця, а також врахувати її досвід і професійні навички.

За словами Шишлової, сьогодні ДТЕК застосовує цей підхід у своїх компаніях та ділиться напрацьованим досвідом із бізнес-спільнотою.

"Інклюзивність насправді починається значно раніше за пандус чи адаптоване робоче місце. Вона починається в момент, коли ми допускаємо, що наш власний досвід не є універсальним", - підсумувала Шишлова.