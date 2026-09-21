ДТЭК поделился опытом создания условий для работы ветеранов и людей с инвалидностью
Бизнесу важно не только адаптировать рабочие места для ветеранов и людей с инвалидностью, но и на этапе их создания учитывать возможные физические и ментальные барьеры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора Д.СЕРВИС Татьяны Шишловой по итогам третьего форума "Моя безбарьерность. Изученные уроки".
В ходе панельной дискуссии она выделила три ключевых принципа безбарьерности для бизнеса:
- учитывать инклюзивность еще на этапе создания пространств и рабочих мест;
- обеспечивать не только физическую, но и ментальную доступность;
- помнить, что эффективные решения не всегда требуют значительных затрат.
"Физически доступное пространство еще не гарантирует комфорт. Следующий уровень для бизнеса значительно сложнее: как сделать среду доступной ментально, чтобы она не травмировала человека и не заставляла его каждый раз объяснять, почему ему нужны другие условия?" – отметила Шишлова.
Татьяна Шишлова на третьем форуме "Моя безбарьерность. Изученные уроки" (фото: пресс-служба)
Она также рассказала об опыте ДТЭК в трудоустройстве ветеранов и людей с инвалидностью с помощью инструмента подбора должностей "МОЖУ". Разработка помогает сопоставить функциональные возможности человека с реальными условиями рабочего места, а также учесть его опыт и профессиональные навыки.
По словам Шишловой, сегодня ДТЭК применяет этот подход в своих компаниях и делится наработанным опытом с бизнес-сообществом.
"Инклюзивность на самом деле начинается значительно раньше пандуса или адаптированного рабочего места. Она начинается в момент, когда мы допускаем, что наш собственный опыт не является универсальным", - подытожила Шишлова.
Ветеранская политика компании ДТЭК
Ранее мы уже писали, что ДТЭК Рината Ахметова признали компанией с лучшей программой поддержки ветеранов.
Напомним, ДТЭК Рината Ахметова реализует комплексную программу поддержки ветеранов "ПроВетеран", охватывающую психологическую и медицинскую помощь, адаптацию рабочих мест, обучение, переквалификацию и сопровождение после возвращения к работе.
Добавим, что еще в 2024 году ДТЭК победил в номинации "Поддержка ветеранов" в рамках конкурса социальных проектов "Ответственная страна". В частности, компания ДТЭК внедряет комплексный подход к адаптации ветеранов при возвращении на рабочие места.