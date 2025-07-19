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ДТЕК планує увійти до "Ліги чемпіонів" європейської енергетики, - Тімченко

Україна, Субота 19 липня 2025 18:02
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ДТЕК планує увійти до "Ліги чемпіонів" європейської енергетики, - Тімченко Фото: генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко (прес-служба ДТЕК)
Автор: Олександр Мороз

Компанія ДТЕК прагне стати учасником "Ліги чемпіонів" європейської енергетики.

Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко, пише РБК-Україна з посиланням на інтервʼю виданню Forbes.

"Моя мета - щоб ДТЕК став учасником "Ліги чемпіонів" - однією з провідних європейських енергокомпаній. Бути партнерами провідних європейських компаній - це не лише партнерство заради бізнесу. Це визнання, повага, репутація та спільний погляд у майбутнє. Ця амбіція вже сьогодні перетворилася на наш план. І ми точно його досягнемо", - сказав він.

Тімченко розповів, що нещодавно ДТЕК побудував першу за 10 років вітрову електростанцію в Румунії.

"Це був несподіваний успіх у нових умовах. Цей проєкт став для мене бенчмарком і довів: ДТЕК може успішно працювати не лише в Україні. І цей шлях продовжиться: за п’ять років частка Європейського Союзу та України у структурі доходів ДТЕК суттєво відрізнятиметься від нинішньої", - наголосив очільник ДТЕК.

Нагадаємо, ДТЕК Ріната Ахметова разом з провідним виробником систем накопичення енергії компанією Fluence побудують найбільшу в Україні систему накопичення енергії потужністю в 200 МВт.

Додамо і те, що нещодавно Тімченко заявив, що Україна має потенціал стати ключовим експортером чистої енергії до ЄС. Причому країна має унікальні переваги в цьому контексті.

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ДТЕК Енергетики
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