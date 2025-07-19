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ДТЭК планирует войти в "Лигу чемпионов" европейской энергетики, - Тимченко

Украина, Суббота 19 июля 2025 18:02
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ДТЭК планирует войти в "Лигу чемпионов" европейской энергетики, - Тимченко Фото: генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко (пресс-служба ДТЭК)
Автор: Александр Мороз

Компания ДТЭК стремится стать участником "Лиги чемпионов" европейской энергетики.

Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию Forbes.

"Моя цель - чтобы ДТЭК стал участником "Лиги чемпионов" - одной из ведущих европейских энергокомпаний. Быть партнерами ведущих европейских компаний - это не только партнерство ради бизнеса. Это признание, уважение, репутация и общий взгляд в будущее. Эта амбиция уже сегодня превратилась в наш план. И мы точно его достигнем", - сказал он.

Тимченко рассказал, что недавно ДТЭК построил первую за 10 лет ветровую электростанцию в Румынии.

"Это был неожиданный успех в новых условиях. Этот проект стал для меня бенчмарком и доказал: ДТЭК может успешно работать не только в Украине. И этот путь продолжится: через пять лет доля Европейского Союза и Украины в структуре доходов ДТЭК будет существенно отличаться от нынешней", - подчеркнул глава ДТЭК.

Напомним, ДТЭК Рината Ахметова вместе с ведущим производителем систем накопления энергии компанией Fluence построят крупнейшую в Украине систему накопления энергии мощностью в 200 МВт.

Добавим и то, что недавно Тимченко заявил, что Украина имеет потенциал стать ключевым экспортером чистой энергии в ЕС. Причем страна имеет уникальные преимущества в этом контексте.

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