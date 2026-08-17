ДТЕК підбив підсумки за тиждень. Де знеструмлень через обстріли було найбільше
За тиждень енергетики ДТЕК повністю або частково відновили електропостачання у 496 населених пунктах трьох областей, які залишились без світла через обстріли.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.
Так, з 10 по 16 серпня енергетики ДТЕК змогли повністю чи частково відновити електропостачання 496 населених пунктів, знеструмлених внаслідок ворожих обстрілів.
"Світло вдалося повернути в домівки майже 900 тисяч родин", - йдеться в ньому.
Найбільше відновлень восьмий тиждень поспіль припадає:
- на Донеччину, де тривають важкі бойові дії та постійні обстріли. Попри складну безпекову ситуацію, за тиждень енергетики повернули електропостачання 427 тисячам родин;
- на Одещині, яка також продовжує зазнавати ворожих атак, світло відновили для 259 тисяч родин;
- ще майже 190 тисяч осель заживили на Дніпропетровщині після знеструмлень через обстріли.
Енергетики розпочинають аварійно-відновлювальні роботи одразу після отримання дозволу та доступу до пошкоджених об’єктів від ЗСУ та ДСНС.
Нагадаємо, уночі проти 17 серпня російські дрони масовано атакували одну з шахт ДТЕК на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу загинула людина, ще одна отримала поранення.