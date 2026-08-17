ДТЕК підбив підсумки за тиждень. Де знеструмлень через обстріли було найбільше

ДТЕК за тиждень відновив світло у майже 500 населених пуктах (фото: Getty Images)

Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

За тиждень енергетики ДТЕК повністю або частково відновили електропостачання у 496 населених пунктах трьох областей, які залишились без світла через обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Так, з 10 по 16 серпня енергетики ДТЕК змогли повністю чи частково відновити електропостачання 496 населених пунктів, знеструмлених внаслідок ворожих обстрілів. "Світло вдалося повернути в домівки майже 900 тисяч родин", - йдеться в ньому. Читайте також: Рекордні показники. В ДТЕК розповіли про темпи підключень об’єктів "зеленої" і розподіленої генерації до мереж Найбільше відновлень восьмий тиждень поспіль припадає: на Донеччину , де тривають важкі бойові дії та постійні обстріли. Попри складну безпекову ситуацію, за тиждень енергетики повернули електропостачання 427 тисячам родин;

, де тривають важкі бойові дії та постійні обстріли. Попри складну безпекову ситуацію, за тиждень енергетики повернули електропостачання 427 тисячам родин; на Одещині , яка також продовжує зазнавати ворожих атак, світло відновили для 259 тисяч родин;

, яка також продовжує зазнавати ворожих атак, світло відновили для 259 тисяч родин; ще майже 190 тисяч осель заживили на Дніпропетровщині після знеструмлень через обстріли. Енергетики розпочинають аварійно-відновлювальні роботи одразу після отримання дозволу та доступу до пошкоджених об’єктів від ЗСУ та ДСНС.