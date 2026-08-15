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Рекордні показники. В ДТЕК розповіли про темпи підключень об’єктів "зеленої" і розподіленої генерації до мереж

17:12 15.08.2026 Сб
2 хв
Кількість нових підключень уже перевищила показник за весь 2024 рік
aimg Юлія Бойко
Рекордні показники. В ДТЕК розповіли про темпи підключень об’єктів "зеленої" і розподіленої генерації до мереж Генеральна директорка "ДТЕК Мережі" Аліна Бондаренко (фото: facebook.com kyiveconomicforum)
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За перше півріччя 2026 року до електромереж ДТЕК підключили понад 2,7 тисячі об’єктів "зеленої" та розподіленої генерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Так, за січень-червень 2026 року до електромереж операторів систем розподілу "ДТЕК Мережі" у:

  • Києві;
  • Київській;
  • Дніпропетровській;
  • Одеській областях.

підключились понад 2,7 тисячі об’єктів "зеленої" та розподіленої генерації.

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"Енергетики модернізують мережі, забезпечуючи інтеграцію "зеленої" та розподіленої генерації та відповідно посилюючи енергетичну стійкість регіонів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільше нових об’єктів припадає на сонячну генерацію. У січні-червні побутові клієнти підключили 2728 сонячних електростанцій, ще 11 СЕС - юридичні клієнти.

Бізнес також продовжує розвивати розподілену генерацію. За пів року до електромереж ДТЕК приєднали 14 газопоршневих, газотурбінних та когенераційних установок, а також п’ять установок зберігання енергії.

Крім того, цього року ДТЕК уперше приєднав гібридну систему, яка поєднує сонячну електростанцію та когенераційну установку. Таке рішення дозволяє використовувати різні джерела генерації залежно від погоди та інших факторів і підвищувати енергетичну стійкість споживача.

За словами генеральної директорки ДТЕК Мережі Аліни Бондаренко, за шість місяців кількість підключених об’єктів зеленої та розподіленої генерації вже перевищила показник за весь 2024 рік та випередила темпи 2025 року.

"Це свідчить про зростання інтересу клієнтів до забезпечення власної енергетичної стійкості. Водночас кожен новий об’єкт - це ще один крок до децентралізованої енергетики", - зазначила Аліна Бондаренко.

Як повідомлялось до цього, компанія ДТЕК оновила 37 енергетичних обʼєктів мережевої інфраструктури в рамках підготовки до проходження наступної зими.

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