ДТЭК подвел итоги за неделю. Где отключений из-за обстрелов было больше всего
За неделю энергетики ДТЭК полностью или частично возобновили электроснабжение в 496 населенных пунктах трех областей, оставшихся без света из-за обстрелов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.
Так, с 10 по 16 августа энергетики ДТЭК смогли полностью или частично возобновить электроснабжение 496 населенных пунктов, обесточенных в результате вражеских обстрелов.
"Свет удалось вернуть в дома почти 900 тысяч семей", - говорится в нем.
Больше всего обновлений восьмая неделя подряд приходится:
- на Донбасс , где продолжаются тяжелые боевые действия и постоянные обстрелы. Несмотря на сложную ситуацию в безопасности, за неделю энергетики вернули электроснабжение 427 тысячам семей;
- на Одесщине, которая также продолжает подвергаться враждебным атакам, свет восстановили для 259 тысяч семей;
- еще почти 190 тысяч домов заживили на Днепропетровщине после обесточений из-за обстрелов.
Энергетики приступают к аварийно-восстановительным работам сразу после получения разрешения и доступа к поврежденным объектам от ВСУ и ГСЧС.
Напомним, ночью против 17 августа российские дроны массированно атаковали одну из шахт ДТЭК на Днепропетровщине. В результате обстрела погиб человек, еще один получил ранения.