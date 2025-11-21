ua en ru
ДТЕК перевів частки в систему НДУ, зміцнюючи стандарти корпоративного управління

Україна, П'ятниця 21 листопада 2025 16:40
UA EN RU
ДТЕК перевів частки в систему НДУ, зміцнюючи стандарти корпоративного управління Фото: ДТЕК перевів частки в систему Національного депозитарію України (flickr)
Автор: Сергій Новіков

Частки компанії ДТЕК було переведено до системи Національного депозитарію України (НДУ).

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення НДУ.

"Частки низки компаній "Метінвест" та ДТЕК, що входять до групи SCM та працюють у формі ТОВ, успішно переведено з Єдиного державного реєстру юридичних осіб до облікової системи часток Національного депозитарію України. Відтепер їх облік здійснюється за сучасними стандартами корпоративної безпеки та прозорості", - йдеться в ньому.

Зазначається, що впровадження електронного обліку часток - це новий стандарт захисту прав інвесторів та власників бізнесу.

Зокрема, система мінімізує ризики рейдерства, робить угоди швидшими й безпечнішими, забезпечує повну прозорість структури власності та підсилює довіру інвесторів - як українських, так і міжнародних.

"Рішення переходу до системи НДУ демонструє рух бізнесу в напрямку захищених і надійних корпоративних практик. Це ще один крок до побудови сучасного, передбачуваного та безпечного бізнес-середовища в Україні, яке відповідає світовим стандартам", - додали повідомленні.

Нагадаємо, в червні ДТЕК Ріната Ахметова долучився до системи обліку часток Національного депозитарію.

