ДТЭК перевел доли в систему НДУ, укрепляя стандарты корпоративного управления

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение НДУ.

"Доли ряда компаний "Метинвест" и ДТЭК, входящих в группу SCM и работающих в форме ООО, успешно переведены из Единого государственного реестра юридических лиц в учетную систему долей Национального депозитария Украины. Отныне их учет осуществляется по современным стандартам корпоративной безопасности и прозрачности", - говорится в нем.

Отмечается, что внедрение электронного учета долей - это новый стандарт защиты прав инвесторов и владельцев бизнеса.

В частности, система минимизирует риски рейдерства, делает сделки более быстрыми и безопасными, обеспечивает полную прозрачность структуры собственности и усиливает доверие инвесторов - как украинских, так и международных.

"Решение перехода к системе НДУ демонстрирует движение бизнеса в направлении защищенных и надежных корпоративных практик. Это еще один шаг к построению современной, предсказуемой и безопасной бизнес-среды в Украине, которая соответствует мировым стандартам", - добавили сообщении.