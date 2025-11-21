ua en ru
Пт, 21 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

ДТЭК перевел доли в систему НДУ, укрепляя стандарты корпоративного управления

Украина, Пятница 21 ноября 2025 16:40
UA EN RU
ДТЭК перевел доли в систему НДУ, укрепляя стандарты корпоративного управления Фото: ДТЭК перевел доли в систему Национального депозитария Украины (flickr)
Автор: Сергей Новиков

Доли компании ДТЭК были переведены в систему Национального депозитария Украины (НДУ).

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение НДУ.

"Доли ряда компаний "Метинвест" и ДТЭК, входящих в группу SCM и работающих в форме ООО, успешно переведены из Единого государственного реестра юридических лиц в учетную систему долей Национального депозитария Украины. Отныне их учет осуществляется по современным стандартам корпоративной безопасности и прозрачности", - говорится в нем.

Отмечается, что внедрение электронного учета долей - это новый стандарт защиты прав инвесторов и владельцев бизнеса.

В частности, система минимизирует риски рейдерства, делает сделки более быстрыми и безопасными, обеспечивает полную прозрачность структуры собственности и усиливает доверие инвесторов - как украинских, так и международных.

"Решение перехода к системе НДУ демонстрирует движение бизнеса в направлении защищенных и надежных корпоративных практик. Это еще один шаг к построению современной, предсказуемой и безопасной бизнес-среды в Украине, которая соответствует мировым стандартам", - добавили сообщении.

Напомним, в июне ДТЭК Рината Ахметова присоединился к системе учета долей Национального депозитария.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК
Новости
Зеленский обсудит с Трампом мирный план уже на следующей неделе, - Sky News
Зеленский обсудит с Трампом мирный план уже на следующей неделе, - Sky News
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте