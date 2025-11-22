ДТЭК победил в конкурсе HR PRO AWARDS в номинации "Реинтеграция ветеранов и ветеранок"

Компания ДТЭК победила в конкурсе HR PRO AWARDS в номинации "Реинтеграция ветеранов и ветеранок".

Как пишет РБК-Украина , об этом говорится в сообщении HR PRO AWARDS.

"Победителем в номинации "Реинтеграция ветеранов и ветеранок" становится "Группа ДТЭК" с проектом "ПроВетеран". Это корпоративная программа комплексной поддержки мобилизованных работников и ветеранов, созданная с учетом их запросов и обратной связи", - говорится в нем.

Инициатива направлена на то, чтобы обеспечить достойную поддержку во время службы и комфортную реинтеграцию в профессиональную жизнь после возвращения

Компания ДТЭК также был отмечена в еще двух номинациях. Компания победила в номинации "Обучение и развитие" с проектом "Энергия лидерства: системный подход к обучению и развитию в ДТЭК".

Также MODUS X, входящий в группу ДТЭК, победил в номинации "Привлечение талантов".