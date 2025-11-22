ua en ru
ДТЭК победил в конкурсе HR PRO AWARDS в номинации "Реинтеграция ветеранов и ветеранок"

Украина, Суббота 22 ноября 2025 17:50
ДТЭК победил в конкурсе HR PRO AWARDS в номинации "Реинтеграция ветеранов и ветеранок" Фото: ДТЭК победил в конкурсе HR PRO AWARDS в одной из номинаций (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Компания ДТЭК победила в конкурсе HR PRO AWARDS в номинации "Реинтеграция ветеранов и ветеранок".

Как пишет РБК-Украина, об этом говорится в сообщении HR PRO AWARDS.

"Победителем в номинации "Реинтеграция ветеранов и ветеранок" становится "Группа ДТЭК" с проектом "ПроВетеран". Это корпоративная программа комплексной поддержки мобилизованных работников и ветеранов, созданная с учетом их запросов и обратной связи", - говорится в нем.

Инициатива направлена на то, чтобы обеспечить достойную поддержку во время службы и комфортную реинтеграцию в профессиональную жизнь после возвращения

Компания ДТЭК также был отмечена в еще двух номинациях. Компания победила в номинации "Обучение и развитие" с проектом "Энергия лидерства: системный подход к обучению и развитию в ДТЭК".

Также MODUS X, входящий в группу ДТЭК, победил в номинации "Привлечение талантов".

Ранее ДТЭК Рината Ахметова получил две награды на международной премии AMEC Awards в Лондоне.

Ранее ДТЭК Рината Ахметова вошел в топ рейтинга крупнейших налогоплательщиков среди частных компаний.

В частности, ДТЭК был признан крупнейшим частным инвестором среди украинских компаний во время полномасштабной войны.

