ДТЭК получил награду за лучшую программу по поддержке ветеранов

Компания ДТЭК получила награду за лучшую программу по поддержке ветеранов. В рейтинге лучших работодателей приняли участие 150 компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рейтинг журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших".

Изначально в рейтинге лучших работодателей приняли участие 150 компаний, а за звание лидера профессии HR соревновались 75 профессионалов.

Ветеранская стратегия ДТЭК

Ранее сообщалось, что в ДТЭК Рината Ахметова создали отдельную страховую программу для ветеранов"Ветеран+".

В ней увеличен пакет медицинских услуг для ветеранов, который значительно расширяет возможности страхового полиса по сравнению со стандартным наполнением.

Добавим, что еще в прошлом году ДТЭК победил в номинации "Поддержка ветеранов" в рамках конкурса социальных проектов"Ответственная страна". В частности, компания ДТЭК внедряет комплексный подход к адаптации ветеранов при возвращении на рабочие места.

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