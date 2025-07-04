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ДТЭК получил награду за лучшую программу по поддержке ветеранов

Украина, Пятница 04 июля 2025 12:20
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ДТЭК получил награду за лучшую программу по поддержке ветеранов Фото: ДТЭК получил награду за лучшую программу по поддержке ветеранов (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Компания ДТЭК получила награду за лучшую программу по поддержке ветеранов. В рейтинге лучших работодателей приняли участие 150 компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рейтинг журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших".

ДТЭК получил награду в номинации "Лучшая программа поддержки ветеранов".

Изначально в рейтинге лучших работодателей приняли участие 150 компаний, а за звание лидера профессии HR соревновались 75 профессионалов.

Ветеранская стратегия ДТЭК

Ранее сообщалось, что в ДТЭК Рината Ахметова создали отдельную страховую программу для ветеранов"Ветеран+".

В ней увеличен пакет медицинских услуг для ветеранов, который значительно расширяет возможности страхового полиса по сравнению со стандартным наполнением.

Добавим, что еще в прошлом году ДТЭК победил в номинации "Поддержка ветеранов" в рамках конкурса социальных проектов"Ответственная страна". В частности, компания ДТЭК внедряет комплексный подход к адаптации ветеранов при возвращении на рабочие места.

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ДТЭК Ринат Ахметов Ветераны
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