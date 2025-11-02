UA

Економіка

ДТЕК отримав три нагороди за комунікаційні кампанії

Фото: ДТЕК отримав три нагороди за комунікаційні кампанії (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Компанія ДТЕК отримала три нагороди за комунікаційні кампанії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення MMR.

Зазначається, що ДТЕК отримав нагороди в трьох номінаціях: "Найкраща PR-кампанія", "Найкраща диджитал-комунікація" та "Вибір редакції".

Зокрема була відзначена кампанія до 20-річчя ДТЕК "Світло тримається на тих, хто…", маскот "Рейвлик" та кампанія "Майбутнє буде світлим. За нього треба боротися".

 

Раніше ДТЕК Ріната Ахметова отримав міжнародну нагороду SABRE Awards за кампанію "Битва за світло".

Раніше семеро працівників ДТЕК Ріната Ахметова отримали грамоти Верховної Ради України за внесок у розвиток вугільної промисловості, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм.

