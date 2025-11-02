RU

Экономика Авто Tech

ДТЭК получил три награды за коммуникационные кампании

Фото: ДТЭК получил три награды за коммуникационные кампании (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Компания ДТЭК получила три награды за коммуникационные кампании.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение MMR.

Отмечается, что ДТЭК получил награды в трех номинациях: "Лучшая PR-кампания", "Лучшая диджитал-коммуникация" и "Выбор редакции".

В частности была отмечена кампания к 20-летию ДТЭК "Свет держится на тех, кто...", маскот "Рейвлик" и кампания "Будущее будет светлым. За него надо бороться".

 

 

Ранее ДТЭК Рината Ахметова получил международную награду SABRE Awards за кампанию "Битва за свет".

Ранее семеро работников ДТЭК Рината Ахметова получили грамоты Верховной Рады Украины за вклад в развитие угольной промышленности, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.

