Головна » Бізнес

ДТЕК отримав нагороду European Excellence Awards за проєкт "Битва за світло"

Україна, Неділя 07 грудня 2025 17:02
UA EN RU
ДТЕК отримав нагороду European Excellence Awards за проєкт "Битва за світло" Фото: ДТЕК отримав нагороду European Excellence Awards за проєкт "Битва за світло" (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Компанія ДТЕК отримала нагороду European Excellence Awards за комунікаційний проєкт "Битва за світло".

Як пише РБК-Україна, про це йдеться в повідомленні European Excellence Awards.

"Жодна енергетична система в сучасній історії не зазнавала таких масових атак російських ракет і дронів, як українська. Команда ДТЕК привезла до центру Києва 40-тонний трансформатор, знищений під час удару по тепловій електростанції, і перетворила його на арт-об'єкт", - йдеться в ньому

Зазначається, що метою цієї інсталяції було показати мільйонам українців, які наслідки енергетичного терору росіян.

Раніше комунікаційна кампанія ДТЕК Ріната Ахметова про стійкість української енергетики отримала золото та срібло на AMEC Awards 2025 у Лондоні.

До того ж,в кінці листопада повідомлялось, що компанія ДТЕК отримала золоту нагороду Effie за кампанію "Світло тримається", у яку було залучено найвідоміші бренди України.

