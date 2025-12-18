ua en ru
ДТЭК получил награду за программу поддержки ветеранов

Украина, Четверг 18 декабря 2025 16:57
ДТЭК получил награду за программу поддержки ветеранов Фото: ДТЭК получил награду за программу поддержки ветеранов (hr-brand.com)
Автор: Юлия Бойко

Компания ДТЭК получила награду от премии "HR-бренд Украина" за свою программу поддержки ветеранов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премии.

Отмечается, что ДТЭК получил награду в номинации "Возвращение ветеранов и ветеранок к гражданской жизни" за проект "ПроВетеран".

В рамках этой программы поддержки увеличен пакет медицинских услуг для ветеранов, который значительно расширяет возможности страхового полиса по сравнению со стандартным наполнением.

Кроме того, ДТЭК создает инклюзивные рабочие места и адаптирует их для ветеранов с инвалидностью, чтобы у работников были равные возможности.

Также компания получила награду в номинации "Культурный код компании" за проект "Код Энергии. Люди ДТЭК".

Ранее ДТЭК Рината Ахметова признали компанией с лучшей программой поддержки ветеранов.

К тому же компания ДТЭК победила в конкурсе HR PRO AWARDS в номинации "Реинтеграция ветеранов и ветеранок".

Напомним, ДТЭК Рината Ахметова получил две награды на международной премии AMEC Awards в Лондоне.

