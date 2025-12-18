ДТЭК получил награду за программу поддержки ветеранов
Компания ДТЭК получила награду от премии "HR-бренд Украина" за свою программу поддержки ветеранов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премии.
Отмечается, что ДТЭК получил награду в номинации "Возвращение ветеранов и ветеранок к гражданской жизни" за проект "ПроВетеран".
В рамках этой программы поддержки увеличен пакет медицинских услуг для ветеранов, который значительно расширяет возможности страхового полиса по сравнению со стандартным наполнением.
Кроме того, ДТЭК создает инклюзивные рабочие места и адаптирует их для ветеранов с инвалидностью, чтобы у работников были равные возможности.
Также компания получила награду в номинации "Культурный код компании" за проект "Код Энергии. Люди ДТЭК".
Ранее ДТЭК Рината Ахметова признали компанией с лучшей программой поддержки ветеранов.
К тому же компания ДТЭК победила в конкурсе HR PRO AWARDS в номинации "Реинтеграция ветеранов и ветеранок".
Напомним, ДТЭК Рината Ахметова получил две награды на международной премии AMEC Awards в Лондоне.