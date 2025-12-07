ДТЕК отримав нагороду European Excellence Awards за проєкт "Битва за світло"

"Жодна енергетична система в сучасній історії не зазнавала таких масових атак російських ракет і дронів, як українська. Команда ДТЕК привезла до центру Києва 40-тонний трансформатор, знищений під час удару по тепловій електростанції, і перетворила його на арт-об'єкт", - йдеться в ньому

Зазначається, що метою цієї інсталяції було показати мільйонам українців, які наслідки енергетичного терору росіян.