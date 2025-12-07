ДТЭК получил награду European Excellence Awards за проект "Битва за свет"

"Ни одна энергетическая система в современной истории не подвергалась таким массовым атакам российских ракет и дронов, как украинская. Команда ДТЭК привезла в центр Киева 40-тонный трансформатор, уничтоженный во время удара по тепловой электростанции, и превратила его в арт-объект", - говорится в нем

Отмечается, что целью этой инсталляции было показать миллионам украинцев, какие последствия энергетического террора россиян.