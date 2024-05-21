ДТЕК отримав ліміти електроенергії для Києва на завтра: вистачить на 73% від потреб

Відключення світла у Києві 22 травня

У Києві завтра, 22 травня, будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії з 00:00 до 07:00 та з 18:00 до 24:00.

Зазначається, що з 07:00 до 18:00 відключення світла у столиці не прогнозується.

Киянам нагадали, що обмеження споживання - це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми, а також закликали економити електроенергію.

Зазначимо, такі ж обмеження завтра діятимуть в усіх регіонах України.

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