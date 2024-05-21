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ДТЕК отримав ліміти електроенергії для Києва на завтра: вистачить на 73% від потреб

Фото: ДТЕК отримав ліміти електроенергії для Києва на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У Києві завтра, 22 травня, виділених лімітів споживання електроенергії вистачить на те, щоб забезпечити світлом 73% від потреб столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"За вказівкою "Укренерго", виділених лімітів вистачить на те, щоб забезпечити світлом в середньому 73% від потреб столиці", - йдеться в повідомленні.

 

Відключення світла у Києві 22 травня

У Києві завтра, 22 травня, будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії з 00:00 до 07:00 та з 18:00 до 24:00.

Зазначається, що з 07:00 до 18:00 відключення світла у столиці не прогнозується.

Киянам нагадали, що обмеження споживання - це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми, а також закликали економити електроенергію.

Зазначимо, такі ж обмеження завтра діятимуть в усіх регіонах України.

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ДТЕККиївУкренергоЕлектроенергіяВідключеня світла