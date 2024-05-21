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ДТЭК получил лимиты электроэнергии для Киева на завтра: хватит на 73% от потребностей

Фото: ДТЭК получил лимиты электроэнергии для Киева на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Киеве завтра, 22 мая, выделенных лимитов потребления электроэнергии хватит на то, чтобы обеспечить светом 73% от потребностей столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"По указанию "Укрэнерго", выделенных лимитов хватит на то, чтобы обеспечить светом в среднем 73% потребностей столицы", - говорится в сообщении.

 

Отключение света в Киеве 22 мая

В Киеве завтра, 22 мая, будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии с 00:00 до 07:00 и с 18:00 до 24:00.

Отмечается, что с 07:00 до 18:00 отключения света в столице не прогнозируется.

Киевлянам напомнили, что ограничение потребления - это необходимая мера для сохранения стабильности энергосистемы, а также призвали экономить электроэнергию.

Отметим, такие же ограничения завтра будут действовать во всех регионах Украины.

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ДТЭККиевУкрэнергоЭлектроэнергияОтключения света