У Києві завтра світло знову буде за графіком: коли точно не відключать
У Києві завтра, 22 травня, будуть діяти графіки погодинних відключень світла з 00:00 до 07:00 та з 18:00 до 24:00.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на КМВА.
Зазначається, що з 07:00 до 18:00 відключення світла у столиці не прогнозується.
У КМВА також нагадали, що обмеження споживання - це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми, та закликали киян економити електроенергію.
Відключення світла в Україні
Після поновлення обстрілів РФ об'єктів енергетичної інфраструктури в Україні спостерігається дефіцит електроенергії. У зв'язку з цим з початку травня у всіх областях України майже щодня діють графіки відключення світла.
У середу, 22 травня, графіки погодинних відключень світла будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 07:00 та з 18:00 до 24:00.
При цьому енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.
З 07:00 до 18:00 застосування обмежень не прогнозується.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.