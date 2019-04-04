"Укринтерэнерго" отключило еще два объекта водоснабжения в Донецкой области

В Донецком регионе по требованию поставщика ГП "Укринтерэнерго" продолжается отключение от электроснабжения объектов КП "Компания "Вода Донбасса". Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Состоянием на 4 апреля от энергоснабжения уже отключены такие объекты КП "Компания "Вода Донбасса": насосная "Белокузьминовка", Константиновский район, пос. Белокузьминовка; подстанция 110 кВ "Клебан Бык", Константиновский район, пос. Клебан Бык; насосная 1-го подъема, г. Мариуполь; насосная 2-го подъема, г. Мариуполь и насосная 3-го подъема, г. Мариуполь.

Сообщается, что воду будут и дальше отключать, несмотря на препятствия со стороны коммунального предприятия.

"В процессе отключения КП "Компания "Вода Донбасса" систематически препятствует выполнению закона "О рынке электрической энергии" и правил розничного рынка электроэнергии: КП "Компания "Вода Донбасса" не выполнило самоограничение электроэнергии, КП "Компания "Вода Донбасса" не допустило сотрудников оператора системы распределения на собственные объекты для локального ограничения электроэнергии с территории предприятия", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что бездоговорное потребление электроэнергии - это "преступление, ответственность за которое предусмотрена статьей 188-1 ККУ"("Кража электрической или тепловой энергии путем её самовольного использования").

Напомним, министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил о том, что поставщик "последней надежды" ГП "Укринтерэнерго" отключит с 1 апреля 2019 года от энергоснабжения должников независимо от вида их деятельности.