"Укрінтеренерго" відключило ще два об'єкти водопостачання в Донецькій області

В Донецькому регіоні на вимогу постачальника ДП "Укрінтеренерго" триває відключення від електропостачання об'єктів КП "Компанія "Вода Донбасу". Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Станом на 4 квітня від енергопостачання вже відключені такі об'єкти КП "Компанія" Вода Донбасу ": насосна" Білокузьминівка ", Костянтинівський район, сел. Білокузьминівка; підстанція 110 кВ" Клебан-Бик ", Костянтинівський район, сел. Клебан Бик; насосна 1-го підйому, м Маріуполь; насосна 2-го підйому, м Маріуполь і насосна 3-го підйому, м Маріуполь.

"В процесі відключення КП "Компанія "Вода Донбасу" систематично перешкоджає виконанню закону "Про ринок електричної енергії" та правил роздрібного ринку електроенергії: КП "Компанія "Вода Донбасу" не виконало самообмеження електроенергії, КП "Компанія "Вода Донбасу" не допустило працівників оператора системи розподілу на власні об'єкти для локального обмеження електроенергії з території підприємства", - йдеться в повідомленні

У прес-службі зазначили, що бездоговірне споживання електроенергії - це "злочин, відповідальність за який передбачена статтею 188-1 ККУ"("Крадіжка електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання").

Нагадаємо, міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив про те, що постачальник "останньої надії" ДП "Укрінтеренерго" відключить з 1 квітня 2019 року від енергопостачання боржників незалежно від виду їх діяльності.