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У ДТЕК опублікували графіки відключень світла у Києві на сьогодні

Ілюстративне фото: як вимикатимуть світло у Києві 16 грудня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні від сьогодні запроваджуються нові графіки відключення світла. У Києві максимальний час без світла у понеділок становитиме чотири з половиною години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Як зауважили в ДТЕК, від сьогодні споживачі розділені на групи та підгрупи. Водночас під час перепідключень тепер буде використовуватися 30-хвилинний формат.

У Києві світло вимикатимуть з 07:00 до 20:00 у різних груп.

Детально про те, як тепер вимикатимуть світло читайте у матеріалі РБК-Україна "Черги "навпіл" і нові інтервали. Якими будуть графіки відключення світла з 16 грудня".

 

Відключення світла в Україні

В Україні знову почали вимикати світло після російського обстрілу 28 листопада. Саме тоді росіяни завдали нового масованого удару по енергетиці України. Загалом були зафіксовані пошкодження відразу у 14 областях України.

Детальніше про те, що зараз відбувається в енергетиці - в матеріалі РБК-Україна.

Також ми писали про те, як 16 грудня вимикатиму світло в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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